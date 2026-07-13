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O mașină a plonjat în râu la Petroșani. Victimele, o mamă și fiica ei minoră transportate de urgență la spital

de Redacția Jurnalul    |    13 Iul 2026   •   15:30
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O mașină a plonjat în râu la Petroșani. Victimele, o mamă și fiica ei minoră transportate de urgență la spital
Mediafax.ro/O femeie și fetița ei au ajuns la spital după ce mașina lor a plonjat în râu.

O mamă și fiica ei minoră au fost la un pas de o tragedie pe DN 66, la intrarea în Petroșani dinspre Hațeg. Mașina în care se aflau a scăpat complet de sub control, a zburat de pe șosea și s-a prăbușit direct în albia unui râu, ambele fiind transportate de urgență la spital.

Pompierii, salvatorii SMURD și medicii de la Ambulanță au intervenit contracronometru pentru a le extrage pe cele două victime, care au fost transportate imediat la spital pentru îngrijiri medicale de urgență.

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Accidentul rutier s-a produs pe Drumul Național 66, la intrarea în Petroșani dinspre Hațeg. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara, în eveniment a fost implicat un singur autoturism, care a părăsit partea carosabilă și a ajuns într-un râu aflat în apropierea șoselei.

Circumstanțele în care șoferița a pierdut controlul asupra direcției de deplasare urmează să fie stabilite de polițiști.

În urma accidentului au fost rănite o femeie în vârstă de 49 de ani și fiica acesteia, în vârstă de 15 ani. La sosirea echipajelor de intervenție, cele două victime erau conștiente și cooperante, însă prezentau multiple traumatisme. După acordarea primului ajutor la fața locului, femeia și adolescenta au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Petroșani, pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Pentru gestionarea situației de urgență, ISU Hunedoara a mobilizat pompierii Detașamentului Petroșani cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de primă intervenție și comandă și o ambulanță SMURD. La intervenție a participat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. Pompierii au asigurat, de asemenea, măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, specifice intervențiilor în cazul accidentelor rutiere.

(sursa: Mediafax)

 

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