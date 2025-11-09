Tragedie în Munții Gutâi. Un bărbat de 43 de ani a murit într-un accident pe un drum forestier. Acesta oferise sprijin salvamontiştilor de-a lungul anilor

Un accident grav produs pe un drum forestier din Munții Gutâi, în zona Tăul lui Dumitru, s-a soldat cu moartea unui bărbat de 43 de ani. Salvamontiștii din Maramureș au intervenit în cursul nopții, însă nu au mai putut face nimic pentru victimă.

Un bărbat și-a pierdut viața într-un accident produs pe un drum forestier din Munții Gutâi, în apropierea zonei Tăul lui Dumitru. Tragedia a fost anunțată la numărul unic de urgență 112 de o persoană aflată la fața locului, potrivit informațiilor transmise de directorul Serviciului Public Județean (SPJ) Salvamont Maramureș, Dan Benga.

„Salvatorii montani ajunşi la faţa locului (în cursul nopţii de sâmbătă - n.r.) împreună cu echipajul Ambulanţei Maramureş şi cu echipajul Poliţiei din cadrul IPJ Maramureş au constatat că informaţiile se confirmă. Persoana găsită avea 43 ani şi prezenta leziuni incompatibile cu viaţa”, a declarat Dan Benga.

Victima nu era o persoană necunoscută pentru echipa Salvamont, fiind un colaborator al acesteia în trecut.