Tragedie în Munții Gutâi. Un bărbat de 43 de ani a murit într-un accident pe un drum forestier. Acesta oferise sprijin salvamontiştilor de-a lungul anilor

de Redacția Jurnalul    |    09 Noi 2025   •   08:40
Un bărbat de 43 de ani a murit într-un accident pe un drum forestier din Munții Gutâi, zona Tăul lui Dumitru. Salvamont Maramureș confirmă tragedia și transmite un mesaj emoționant.

Un accident grav produs pe un drum forestier din Munții Gutâi, în zona Tăul lui Dumitru, s-a soldat cu moartea unui bărbat de 43 de ani. Salvamontiștii din Maramureș au intervenit în cursul nopții, însă nu au mai putut face nimic pentru victimă.

Un bărbat și-a pierdut viața într-un accident produs pe un drum forestier din Munții Gutâi, în apropierea zonei Tăul lui Dumitru. Tragedia a fost anunțată la numărul unic de urgență 112 de o persoană aflată la fața locului, potrivit informațiilor transmise de directorul Serviciului Public Județean (SPJ) Salvamont Maramureș, Dan Benga.

„Salvatorii montani ajunşi la faţa locului (în cursul nopţii de sâmbătă - n.r.) împreună cu echipajul Ambulanţei Maramureş şi cu echipajul Poliţiei din cadrul IPJ Maramureş au constatat că informaţiile se confirmă. Persoana găsită avea 43 ani şi prezenta leziuni incompatibile cu viaţa”, a declarat Dan Benga.

Victima nu era o persoană necunoscută pentru echipa Salvamont, fiind un colaborator al acesteia în trecut.

„De-a lungul timpului, acesta ne ajutase pe noi, cei de la Salvamont, prin natura meseriei, la întreţinerea şi menţinerea unor trasee din zonă. Ne pare extrem de rău de cele întâmplate”, a adăugat Dan Benga.

 

