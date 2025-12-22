Accident feroviar în județul Timiș. Un automotor Regio a intrat în coliziune cu un autoturism

Potrivit ISU Timiș, în accident au fost implicate un automotor Regio, care circula pe ruta Cruceni–Timișoara, și un autoturism în care se afla doar șoferul.

În automotor se aflau 21 de persoane. Nicio persoană implicată în accident nu a necesitat îngrijiri medicale, a transmis ISU Timiș.

La fața locului au intervenit pompierii cu o autospecială de descarcerare.

(sursa: Mediafax)