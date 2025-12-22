x close
Accident feroviar în județul Timiș. Un automotor Regio a intrat în coliziune cu un autoturism

de Redacția Jurnalul    |    22 Dec 2025   •   16:15
Sursa foto: Automotor Regio, implicat într-un accident la o trecere de cale ferată din Peciu Nou

Un accident feroviar s-a produs luni, în jurul orei 13:30, la trecerea la nivel cu calea ferată din localitatea Peciu Nou, județul Timiș.

Potrivit ISU Timiș, în accident au fost implicate un automotor Regio, care circula pe ruta Cruceni–Timișoara, și un autoturism în care se afla doar șoferul.

În automotor se aflau 21 de persoane. Nicio persoană implicată în accident nu a necesitat îngrijiri medicale, a transmis ISU Timiș.

La fața locului au intervenit pompierii cu o autospecială de descarcerare.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: accident feroviar Timiş
