Accident grav în Botoșani: șapte persoane rănite după ce o mașină a intrat într-un copac, la Pădureni

Mașină făcută praf la Pădureni! Șapte oameni duși de urgență la spital

Un accident rutier grav s-a produs în seara zilei de 27 ianuarie 2026, în localitatea Pădureni, comuna Șendriceni, județul Botoșani. Șapte persoane au fost rănite și transportate la spital, după ce un autoturism a părăsit carosabilul și s-a izbit violent de un copac.

Intervenție de urgență a pompierilor și ambulanțelor

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani, în accident a fost implicat un singur autoturism. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Dorohoi, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD, precum și două echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani.

„Echipajele de intervenție au constatat că autoturismul a părăsit partea carosabilă și s-a izbit de un copac de pe marginea drumului. În urma impactului au rezultat șapte victime, dintre care una a fost găsită încarcerată, însă conștientă. Pompierii au acționat cu echipamentele specifice pentru extragerea acesteia în condiții de siguranță”, potrivit ISU Botoșani.

O persoană încarcerată, scoasă de pompieri

Toate cele șapte persoane implicate în accident au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. De asemenea, pompierii au asigurat măsurile necesare pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu.

Cazul a rămas în atenția Poliției, care continuă cercetările pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale producerii accidentului.

