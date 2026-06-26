Accident grav în Timișoara: mașină prinsă între tramvai și copac, intervenție SMURD și pompieri

Impact între tramvai și autoturism în Timișoara, lângă Palatul Administrativ: intervenție de urgență cu descarcerare

Un accident rutier deosebit de grav a avut loc vineri în Timișoara, în zona centrală, în apropierea Palatului Administrativ Timișoara. Un tramvai și un autoturism s-au ciocnit violent pe Bulevardul Revoluției 1989, la intersecția cu strada Nicu Filipescu, provocând o intervenție amplă a echipajelor de urgență.

În urma impactului, autoturismul a fost proiectat și a rămas blocat între tramvai și un copac din apropiere, fiind nevoie de operațiuni de descarcerare.

Intervenție de urgență: pompieri, SMURD și descarcerare

La fața locului au intervenit echipaje complexe de salvare, inclusiv pompieri de la ISU Timiș și echipaje medicale SMURD.

Autoritățile au descris intervenția astfel:

„La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autosanitară SMURD și 10 pompieri. În accident a fost implicat un tramvai, în care se afla doar vatmanul, și un autoturism în care se afla doar șoferul.

În urma impactului, șoferul autoturismului a rămas încarcerat.

Echipajele de intervenție lucrează pentru extragerea victimei și asigurarea măsurilor PSI necesare“, au transmis reprezentanții ISU Timiș.

Șoferul, scos conștient și transportat la spital

După intervenția echipajelor de descarcerare, șoferul a fost extras din autoturism. Acesta era conștient în momentul salvării și a fost preluat imediat de un echipaj medical, fiind transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Detalii din ancheta poliției

Polițiștii au demarat cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului. Conform primelor date, conducătorul auto ar fi efectuat un viraj la stânga pe culoarea verde a semaforului, fără a respecta marcajele rutiere.