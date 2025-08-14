x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Accident grav în Arad: Trei mașini implicate, o persoană încarcerată și trei victime conștiente

Accident grav în Arad: Trei mașini implicate, o persoană încarcerată și trei victime conștiente

de Redacția Jurnalul    |    14 Aug 2025   •   20:15
Accident grav în Arad: Trei mașini implicate, o persoană încarcerată și trei victime conștiente
Sursa foto: Hepta

Un accident rutier s-a produs între trei autoturisme, joi seara, la intrarea în orașul Lipova din județul Arad. Potrivit primelor informații, o persoană a rămas încarcerată într-unul dintre vehicule.

ISU Arad a intervenit la un accident rutier produs între trei autoturisme, la intrarea în orașul Lipova dinspre localitatea Milova.

Potrivit primelor informații, o persoană a rămas încarcerată într-unul dintre vehicule.

La fața locului s-au deplasat echipaje de intervenție din cadrul Secției Bârzava, cu o autospecială de descarcerare, Detașamentul Arad cu ambulanță SMURD Terapie Intensivă Mobilă, două ambulanțe SAJ și o autospecială de stingere de la SVSU Lipova.

Pompierii au reușit extragerea victimei încarcerate, care a fost preluată de echipajul medical conștientă.

În total, accidentul a implicat șapte persoane, iar trei dintre acestea au fost evaluate la fața locului și sunt conștiente.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro

×
Subiecte în articol: accident lipova autoturisme persoană încarcerată
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri