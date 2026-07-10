Accident: Un microbuz cu 11 persoane s-a răsturnat în Vrancea. A fost activat Planul Roșu

Din cauza numărului mare de persoane implicate, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

Șoferul ar fi pierdut controlul direcției

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, accidentul s-a produs în jurul orei 05:00, în afara localității Golești.

Microbuzul era condus de un bărbat în vârstă de 38 de ani, din municipiul Focșani, care, din motive ce urmează să fie stabilite de anchetatori, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers.

Vehiculul a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat pe marginea drumului.

Cinci persoane au fost transportate la spital

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vrancea, în microbuz se aflau 11 persoane.

Toți ocupanții au fost evaluați medical la locul accidentului, iar cinci dintre aceștia au fost transportați la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Până în acest moment, autoritățile nu au oferit informații privind gravitatea leziunilor suferite de victime.

Intervenție de amploare

La locul accidentului au intervenit pompierii militari ai ISU Vrancea cu:

o autospecială de stingere cu apă și spumă;

o autospecială de descarcerare;

patru ambulanțe SMURD.

La intervenție au participat și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea, care au acordat primul ajutor victimelor.

Șoferul nu consumase alcool

Conducătorul microbuzului a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ, potrivit polițiștilor.

Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.