Accident mortal în Bihor, la Borod

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Stației Aleșd cu trei echipaje (o autospecială de descarcerare grea, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și cu o ambulanță SMURD tip B2). Intervenția a fost susținută și de echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea și două echipaje SAJ Bihor.

Echipele de intervenție au descarcerat bărbatul care a fost declarat decedat, iar o femeia aflată în același autoturism a fost transportată la la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean Bihor după ce i-au fost acordate îngrijiri medicale la fața locului.

(sursa: Mediafax)