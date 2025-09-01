x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Accident mortal în Bihor, la Borod

Accident mortal în Bihor, la Borod

de Redacția Jurnalul    |    01 Sep 2025   •   08:59
Accident mortal în Bihor, la Borod

Un bărbat și-a pierdut viața, iar o femeie a fost rănită luni dimineață, într-un accident rutier produs pe DN1, în localitatea Borod, județul Bihor, după coliziunea dintre un autoturism și un autocamion.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Stației Aleșd cu trei echipaje (o autospecială de descarcerare grea, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și cu o ambulanță SMURD tip B2). Intervenția a fost susținută și de echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea și două echipaje SAJ Bihor.

Echipele de intervenție au descarcerat bărbatul care a fost declarat decedat, iar o femeia aflată în același autoturism a fost transportată la la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean Bihor după ce i-au fost acordate îngrijiri medicale la fața locului.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Accident mortal
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri