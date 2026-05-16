Cine este Beatrice Andreea, tânăra care și-a pierdut viața în accidentul teribil din Gorj. Mașina s-a izbit violent de un parapet

Accident pe DN67C, la Polovragi: o femeie a murit, trei persoane au fost rănite. Impact devastator, într-o zonă cu lucrări și trafic restricționat

O tragedie rutieră a îndoliat o familie din județul Gorj, după ce o femeie în vârstă de 35 de ani și-a pierdut viața într-un accident grav produs sâmbătă, 16 mai, pe DN67C, în zona localității Polovragi. Victima este Beatrice Andreea, din municipiul Târgu Jiu, care se afla în autoturismul implicat în accidentul violent.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, mașina era condusă de o femeie de 37 de ani din comuna Alimpești. Accidentul s-a produs într-o zonă în care se desfășurau lucrări la carosabil, iar circulația era restricționată pe o singură bandă și dirijată prin semaforizare.

„Din primele cercetări efectuate de poliţiştii rutieri a reieşit faptul că o femeie de 37 de ani, din comuna Alimpeşti, în timp ce conducea un autoturism pe DN 67C, din direcţia Alimpeşti către Polovragi, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, părăsind partea carosabilă şi intrând în coliziune cu un parapet din beton aflat pe partea dreaptă a sensului de mers. Poliţiştii au stabilit că în zona producerii accidentului se efectuau lucrări la partea carosabilă, circulaţia fiind restricţionată pe o singură bandă de mers şi dirijată prin semaforizare", a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj.

Colaj As in Gorj

Beatrice Andreea a murit în urma rănilor suferite

Impactul a fost extrem de puternic, iar pentru Beatrice Andreea medicii nu au mai putut face nimic. Femeia, aflată pe locul pasagerului, a suferit răni incompatibile cu viața și a fost declarată decedată la fața locului, potrivit As in Gorj.

În autoturism se mai aflau alte trei persoane, care au fost rănite și transportate de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Este vorba despre o femeie de 65 de ani din comuna Brănești, o femeie de 58 de ani din Alimpești și o adolescentă de 16 ani din Târgu Jiu.

Echipajele de intervenție ajunse la fața locului au acționat rapid pentru acordarea primului ajutor victimelor și pentru securizarea zonei accidentului.

Polițiștii au deschis dosar penal

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ, au precizat reprezentanții IPJ Gorj.

Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Ancheta continuă pentru a se stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs tragedia de pe DN67C.

Accidentul a provocat un val de emoție în comunitatea din Târgu Jiu, acolo unde Beatrice Andreea era cunoscută de apropiați și prieteni. Mesajele de condoleanțe au început să apară pe rețelele sociale imediat după aflarea veștii tragice.

Zona Polovragi este cunoscută pentru traficul intens din perioadele aglomerate, iar lucrările de pe carosabil pot crea dificultăți suplimentare pentru șoferi. Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte semnalizarea temporară instituită în zonele cu lucrări.