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Accident de muncă mortal: Muncitor strivit de utilajul în care se afla, în timpul unor lucrări

Detalii de la locul accidentului unde un muncitor a fost strivit de un utilaj

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş a deschis o anchetă pentru ucidere din culpă şi nerespectarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, după ce un muncitor şi-a pierdut viaţa, miercuri, la Reghin, prins între o nacelă hidraulică şi un zid de beton.