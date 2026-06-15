Accident grav pe DN 67 în Slătioara: Un microbuz școlar s-a ciocnit cu un autoturism, trei copii sunt răniți

Accidentul s-a produs pe raza comunei Slătioara, iar la fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Horezu pentru efectuarea cercetărilor și gestionarea traficului.

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea, primele verificări efectuate la locul accidentului arată că microbuzul școlar era condus de un bărbat în vârstă de 51 de ani, din comuna Slătioara. Anchetatorii susțin că șoferul nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus regulamentar de un bărbat de 69 de ani, din aceeași localitate.

În urma impactului, mai mulți pasageri aflați în microbuz au avut nevoie de evaluare medicală. Polițiștii urmează să stabilească prin cercetări dacă aceasta a fost cauza exclusivă a producerii accidentului și în ce condiții s-a produs coliziunea.

Conform datelor preliminare, trei copii aflați în microbuz au suferit răni ușoare. Este vorba despre un adolescent de 16 ani și doi minori în vârstă de 13 ani. Aceștia au fost preluați de echipajele medicale și transportați la spital pentru investigații suplimentare și acordarea îngrijirilor necesare.

Autoritățile au precizat că leziunile constatate la prima evaluare nu păreau grave. Cu toate acestea, medicii au decis efectuarea unor examinări de specialitate pentru a exclude eventuale complicații. Nu au fost raportate alte victime.

Ambii conducători auto implicați în accident au fost testați cu aparatul etilotest. Rezultatele au fost negative în ambele cazuri, ceea ce indică faptul că niciunul dintre șoferi nu consumase băuturi alcoolice înainte de producerea evenimentului rutier. Acest aspect va fi consemnat în dosarul deschis de polițiști pentru stabilirea tuturor circumstanțelor accidentului.

Intervenția echipajelor de poliție și efectuarea cercetării la fața locului au dus la blocarea temporară a traficului pe DN 67. După finalizarea primelor măsuri, circulația a fost reluată și s-a desfășurat alternativ, pe un singur sens de mers, sub supravegherea polițiștilor rutieri.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs accidentul și eventualele responsabilități ale persoanelor implicate. Rezultatele investigației urmează să clarifice toate împrejurările în care microbuzul școlar și autoturismul au intrat în coliziune.

(sursa: Mediafax)