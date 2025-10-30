x close
Accident rutier în Timiș: două autoturisme și o autobetonieră implicate

de Redacția Jurnalul    |    30 Oct 2025   •   09:53
Sursa foto: Arhiva Jurnalul

Un accident rutier s-a produs joi dimineață pe drumul județean 591, în comuna Sânmihaiu Român, județul Timiș. În coliziune au fost implicate două autoturisme și o autobetonieră.

Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara intervin pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor (PSI) și pentru acordarea primului ajutor medical în urma unui accident rutier produs pe DJ 591, în comuna Sânmihaiu Român.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanță SAJ.

În accident au fost implicate două autoturisme și o autobetonieră, în care se aflau doar șoferii.

Potrivit informațiilor furnizate de ISU Timiș, o singură persoană, un bărbat, a necesitat îngrijiri medicale.

Aceasta se află în stare conștientă și cooperantă, fiind evaluată la fața locului de echipajul medical.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: accident autoturisme autobetoniera
