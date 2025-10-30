Accident rutier în Timiș: două autoturisme și o autobetonieră implicate

Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara intervin pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor (PSI) și pentru acordarea primului ajutor medical în urma unui accident rutier produs pe DJ 591, în comuna Sânmihaiu Român.
La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanță SAJ.
În accident au fost implicate două autoturisme și o autobetonieră, în care se aflau doar șoferii.
Potrivit informațiilor furnizate de ISU Timiș, o singură persoană, un bărbat, a necesitat îngrijiri medicale.
Aceasta se află în stare conștientă și cooperantă, fiind evaluată la fața locului de echipajul medical.
(sursa: Mediafax)