Accident grav în județul Sibiu: Șofer decedat, circulația întreruptă pe ambele sensuri

de Redacția Jurnalul    |    04 Sep 2025   •   15:15
Sursa foto: Arhiva Jurnalul

Un șofer în vârstă de 70 de ani a murit pe DN 14 la Copșa Mică, județul Sibiu, după un accident rutier, în ciuda manevrelor de resuscitare aplicate de echipajele SMURD.

Impactul dintre autoutilitară și autoturism s-a produs pe DN 14 Mediaș-Sibiu, în dreptul localităților Târnava și Copșa Mică din județul Sibiu.

Bărbatul de 70 de ani, șoferul autoturismului, a intrat în stop cardio-respirator în urma accidentului.

Au intervenit două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, plus o autospecială de descarcerare și una de stingere. Victima a avut nevoie de intervenția echipajului de descarcerare pentru a fi extrasă din vehicul.

Echipajele medicale au aplicat manevre de resuscitare, însă bărbatul nu a putut fi salvat și a fost declarat decedat.

Centrul Infotrafic anunță că circulația rutieră este complet întreruptă pe ambele sensuri de mers, estimându-se reluarea normală a traficului în 45-60 de minute de la momentul accidentului.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: accident sibiu şofer decedat circulaţie
