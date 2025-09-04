Accident grav în județul Sibiu: Șofer decedat, circulația întreruptă pe ambele sensuri

Impactul dintre autoutilitară și autoturism s-a produs pe DN 14 Mediaș-Sibiu, în dreptul localităților Târnava și Copșa Mică din județul Sibiu.

Bărbatul de 70 de ani, șoferul autoturismului, a intrat în stop cardio-respirator în urma accidentului.

Au intervenit două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, plus o autospecială de descarcerare și una de stingere. Victima a avut nevoie de intervenția echipajului de descarcerare pentru a fi extrasă din vehicul.

Echipajele medicale au aplicat manevre de resuscitare, însă bărbatul nu a putut fi salvat și a fost declarat decedat.

Centrul Infotrafic anunță că circulația rutieră este complet întreruptă pe ambele sensuri de mers, estimându-se reluarea normală a traficului în 45-60 de minute de la momentul accidentului.

(sursa: Mediafax)