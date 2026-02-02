Accident grav lângă Oradea: Trei victime descarcerate, două în stare gravă

Pompierii militari bihoreni au intervenit pentru salvarea victimelor unui accident rutier produs pe drumul de legătură dintre Oradea și Sânmartin. Trei persoane au rămas captive între fiarele contorsionate ale celor două autoturisme implicate în coliziune.

Accidentul a fost semnalat în jurul orei 18.45. Pentru gestionarea evenimentului au fost mobilizate trei echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului 1 Oradea și Gărzii 1 Mai. La fața locului au ajuns două autospeciale de intervenție, dintre care una de descarcerare grea, și o ambulanță SMURD, precum și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Echipajul de descarcerare a scos cele trei persoane rămase prinse între fiarele celor două autoturisme. Victimele au fost predate echipajelor SMURD și SAJ pentru îngrijiri medicale de urgență.

Cele trei victime sunt o femeie și doi bărbați. Două dintre persoanele implicate în accidentul de pe drumul Oradea-Sânmartin se află în stare gravă. Victimele sunt asistate medical la fața locului și urmează să fie transportate la spital.

Pompierii militari bihoreni au folosit o autospecială de descarcerare grea pentru extragerea victimelor din autoturismele avariate.

(sursa: Mediafax)