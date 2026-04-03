Potrivit primarului localității, cartofii au fost depozitați în curtea Primăriei Soveja iar sătenii sunt încurajați să vină cu saci sau recipiente proprii pentru a-i ridica, deoarece instituția nu pune la dispoziție ambalaje, potrivit observaornews.ro.

Pentru persoanele vulnerabile, aflate în evidența Unității de Îngrijiri la Domiciliu, angajații primăriei vor asigura livrarea cartofilor la domiciliu.

12,5 tone de cartofi pentru locuitorii diin Soveja

„Am primit 12,5 tone de cartofi, pe care îi oferim GRATUIT tuturor celor interesați. Cartofii se află în curtea primăriei, iar cei care doresc pot veni să îi ridice. Vă rugăm să veniți cu saci sau recipiente, deoarece nu dispunem de ambalaje. Colegii de la Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu se vor deplasa la persoanele vulnerabile, care vor primi câte un sac de cartofi acasă. Restul localnicilor sunt așteptați la primărie, pentru a elibera rapid spațiul”, a transmis primăria.

Această donație sprijină comunitatea într-un moment de criză economică, oferind acces la alimente de bază fără costuri pentru cetățeni. Din păcate, astfel de acțiuni sunt o excepție, nu o regulă îtr-o țară în care guvernul pune tot mai multe biruri pe umerii contribuabililor.