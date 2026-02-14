Adolescentă accidentată grav pe pârtia din Cârlibaba, transportată cu elicopterul la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi

x close
de Redacția Jurnalul    |    14 Feb 2026   •   23:00
Sursa foto: Jurnalul/Adolescentă rănită, preluată cu elicopterul de pe pârtie

O adolescentă în vârstă de 17 ani, din Gura Humorului, a fost preluată în stare gravă de un elicopter al SMURD Iaşi, după ce a suferit un accident pe pârtia de schi din Cârlibaba.

Coordonatorul SMURD Iaşi, dr. Diana Cimpoeşu, a declarat că adolescenta a fost găsită iniţial inconştientă, prezentând un traumatism cranio-cerebral, pierderea stării de conştienţă, amnezie retrogradă şi un hematom epicranian frontal stâng. De asemenea, a suferit un traumatism la nivelul coloanei cervicale, manifestat prin durere, fără deficit motor, şi un traumatism toraco-abdominal.

Potrivit sursei citate, după ce elicopterul SMURD a ajuns la Iaşi, adolescenta a fost preluată de un echipaj de terapie intensivă mobilă şi transportată la UPU de la Spitalul de Neurochirurgie, unde specialiştii efectuează investigaţiile medicale necesare şi urmează să stabilească tratamentul. AGERPRES

