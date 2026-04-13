Jurnalul.ro Ştiri Locale Aglomerație DN1 Brașov-București azi: Rute alternative recomandate poliție rutieră

Aglomerație DN1 Brașov-București azi: Rute alternative recomandate poliție rutieră

de Redacția Jurnalul    |    13 Apr 2026   •   13:52
Aglomerație DN1 Brașov-București azi: Rute alternative recomandate poliție rutieră
Sursa foto: Aglomerație pe Valea Prahovei. Coloanele lungi de mașini generează timpi mari de așteptare, mai ales în zonele cheie

Trafic aglomerat DN1 Brașov-București de la Predeal: circulație îngreunată, puncte de informare poliție. Rute alternative: DN1A (Brașov-Ploiești), DN73 (Bran-Pitești), DN71 (Sinaia-București).

Aglomerație pe DN1 Brașov-București! Polițiștii rutieri recomandă rute ocolitoare urgente pentru a evita blocajele de cozi interminabile

Traficul infernal pe DN1, direcția Brașov spre București, blochează șoferii de la Predeal încoace, cu circulație extrem de îngreunată, anunță IPJ Brașov. Coloanele lungi de mașini generează timpi mari de așteptare, mai ales în zonele cheie.

Poliția rutieră a mobilizat echipe de informare în puncte strategice: municipiul Brașov (zona Dârste), stațiunea Predeal, intersecția DN1 cu DN73A și intersecția DN73 cu DN73A (Râșnov). Pentru a scăpa rapid de ambuteiaje, experții recomandă rute alternative eficiente:

DN1A: Brașov – Săcele – Cheia – Ploiești (ideală pentru trafic fluid spre Capitală);

DN73: Bran – Câmpulung – Pitești (opțiune montană sigură);

DN71: Sinaia – Târgoviște – București (rapidă și mai puțin aglomerată).

Mediafax

Subiecte în articol: Brașov-București DN1 aglomerație aglomeratie DN 1 Braşov - Bucureşti
