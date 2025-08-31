Aglomerație pe drumurile spre Capitală. Coloane de mașini pe Valea Prahovei și în stațiunile de la mare

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la ora 15.00, se înregistrează valori ridicate de trafic pe arterele rutiere principale dinspre destinațiile turistice de la mare și de pe Valea Prahovei către Capitală.

Se circulă în coloană pe DN 1 Brașov-Ploiești, între stațiunile Predeal și Bușteni, pe sensul către Ploiești, iar în celălalt sens între Poiana Țapului și Bușteni. De asemenea, aglomerație este semnalată în Comarnic, pe sensul de deplasare spre Ploiești.

Valori crescute de trafic sunt semnalate și pe autostrada A2, pe sensul dinspre Constanța către București, între localitățile Cernavodă și Fetești. Se circulă în coloană și pe DN 39, pe raza stațiunii Eforie Nord, pe sensul către Vama Veche, precum și pe sensul opus, între stațiunile Eforie Sud și Agigea.

Pentru evitarea timpului de așteptare în coloană, șoferii sunt sfătuiți să opteze și pentru rute alternative.

Pentru DN 1 București - Ploiești - Brașov, pot fi folosite ca rute alternative următoarele artere rutiere:

București - Autostrada A3 - Ploiești - Cheia - DN 1A - Brașov;

București - Autostrada A1 - Pitești - Câmpulung - DN 73 - Râșnov;

București - DN 71 - Târgoviște - DN 72A - Câmpulung - DN 73 - Râșnov;

București - Târgoviște - DN 71 Sinaia.

Pentru evitarea aglomerării autostrăzii A2 Constanța – București, Infotrafic recomandă șoferilor care se întorc de pe litoral folosirea rutelor alternative, respectiv:

DN 2A Constanța – Hârșova – Slobozia - Urziceni – DN 2 – București;

A2 – Fetești sau Drajna - DN 3A – Lehliu-Gară - DN 3 – Fundulea – București;

DN 3 Constanța – Murfatlar – Adamclisi – Ostrov (traversare cu bacul) – Călărași – DN 21 Călărași – Drajna - A2 Drajna – București (sau, din municipiul Călărași - DN 3 – Lehliu-Gară – Fundulea – București).