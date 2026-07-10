Alertă de mediu în Goian. Vapori de mercur au fost descoperiți într-un depozit

Autoritățile au intervenit pentru securizarea zonei afectate și au început verificările pentru identificarea persoanelor responsabile.

Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului din Republica Moldova, Gheorghe Hajder, care a precizat că inspectorii au descoperit contaminarea într-un spațiu gestionat necorespunzător de un agent economic.

Potrivit rezultatelor analizelor realizate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în interiorul depozitului au fost identificați vapori de mercur, ceea ce confirmă contaminarea aerului din incintă.

„Pentru o evaluare completă a situației, vor fi contractate serviciile unui laborator independent acreditat la nivelul Uniunii Europene, care va efectua prelevări suplimentare de probe”, a transmis demnitarul.

Dosar penal și costuri

După finalizarea investigațiilor și stabilirea amplorii contaminării, autoritățile urmează să calculeze prejudiciul adus mediului, iar cazul ar putea fi transmis procurorilor.

În cazul în care se va confirma și poluarea solului cu mercur, persoana sau entitatea responsabilă va fi obligată să suporte costurile de decontaminare și să implementeze un plan de curățare și refacere a mediului, aprobat de autorități.

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Deșeuri medicale periculoase, într-o altă locație

În cadrul verificărilor desfășurate în paralel, inspectorii au identificat într-o altă locație peste 20 de metri cubi de deșeuri medicale periculoase depozitate ilegal.

Cele 21 de saci descoperiți conțineau materiale cu risc ridicat pentru sănătatea publică și mediu: metale grele, medicamente solide și lichide, seringi, perfuzii utilizate și alte deșeuri medicale.

Autoritățile au anunțat că spațiile contaminate sunt în curs de sigilare și securizare, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor responsabililor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege, potrivit ipn.md.

Mercurul, extrem de toxic pentru oameni

Potrivit informațiilor transmise de Serviciul de Informații și Securitate, mercurul se află printre cele mai toxice zece substanțe pentru sănătatea umană, conform clasificărilor Organizației Mondiale a Sănătății.

Specialiștii recomandă evitarea contactului direct cu această substanță și limitarea expunerii prelungite, deoarece vaporii de mercur pot avea efecte grave asupra organismului.