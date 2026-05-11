Alertă în Sibiu: Băiețel de 5 ani, dispărut de lângă tatăl său. Căutări masive cu elicopter și câini

Acesta se afla pe câmp alături de tatăl său, a plecat de lângă el, iar acum este de negăsit. Polițiștii, dar și salvamontiștii îl caută pe micuț, cu elicopterul, dar și cu câinii.

Potrivit IPJ Sibiu, micuțul este căutat de poliție, luptători SAS, jandarmi, pompieri, dar și echipe Salvamont, cu un elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviație, dar și câini polițiști din cadrul Serviciului Criminalistic, dar și centrul Chinologic Sibiu, precum și voluntari.

„Căutările se desfășoară atât la sol, cât și din aer, fiind utilizate drone și echipamente cu termoviziune pentru verificarea zonelor greu accesibile și împădurite din apropierea localității Sebeșu de Jos”, informează sursa citată.

Micuțul a dispărut de lângă tatăl său luni după-amiază, din zona „Ruscă”, acolo unde se afla alături de tatăl său.

„La data de 11 mai a.c., în jurul orei 19:20, prin apel 112, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sibiu au fost sesizați de către tatăl minorului cu privire la faptul că, în aceeași zi, în jurul orei 18:00 fiul său, ZERESTEA TOMA ALEXANDRU, în vârstă de 5 ani, domiciliat în localitatea Sebeșul de Jos, a plecat de lângă acesta într-o direcție necunoscută, fără a mai reveni”, potrivit IPJ Sibiu.

Copilul are 1 metru înălțime și păr șaten scurt. În momentul dispariției sale, micuțul purta pantaloni sport de culoare gri, bluză albastră și adidași sport din pânză, de culoare albă, spun polițiștii. Aceștia au mai precizat că micuțul nu are semne particulare.

Sibienii care dețin informații ce pot ajuta autoritățile să-l găsească pe micuț, sunt rugați să apeleze imediat la 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție .

(sursa: Mediafax)