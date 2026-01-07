Amenzi mari pentru neafișarea vizibilă a numărului casei într-un oraș din România

Poliția Locală din Cluj- Napoca va sancționa, începând cu 1 aprilie 2026, lipsa plăcuțelor clare cu adresa imobilelor, în special în cartierele noi, unde numerotarea este haotică din cauza parcelărilor succesive. Amenzile sunt între 200 și 500 de lei.

Șoferul SMURD Mircea Șerban, cu 20 de ani experiență, mărturisește:

"Am întâlnit foarte multe situaţii în care nefiind afişate numerele de case sau numele străzilor, a trebuit să luăm legătura cu dispeceratul, dispeceratul să ne comunice numele sau numărul de telefon al apelantului şi să-l contactăm telefonic efectiv", explică plt. adj. Mircea Șerban, comandant de echipaj ISU, pentru observatornews.ro.

Cum pot să scape clujenii de amenzi

Până pe 31 martie 2026, proprietarii pot obține gratuit plăcuțe de la primărie sau le pot face singuri, respectând standardele.

Cererile aflate în curs de soluționare îi scutesc de amendă după expirarea termenului.

"Până pe 31 martie toţi cetăţenii pot beneficia gratuit şi fără amendă. Am dat un termen de şase luni de zile. Dacă în condițiile în care ai solicitat la Primărie şi eşti deja în procedura de obţinere a plăcuţei, evident, nu vei primi amenda, dar dacă ai stat pasiv până pe 31 martie şi nu ai făcut demersurile minimale, evident, vei primi amenda prevăzută de lege", spune Emil Boc, primarul Cluj-Napoca.

În Brașov și Timșoara au fost deja luate astfel de măsuri dar nu au fost aplicate amenzi. În Oradea, sancțiunile pentru nerespectarea acestei decizii se ridică la 3.000 de lei în ultimii patru ani.