Atenție șoferi! Restricții de circulație pe autostrăzile A2 și A3

Centrul Infotrafic anunță că, miercuri, pe autostrăzile A2 și A3 sunt impuse mai multe restricții de circulație, în vederea efectuării unor lucrări, astfel:

- pe A3, sensul București - Ploiești, până la ora 16:00, pe banda 2, la kilometrii 56+250 metri, 58 și 66+700 metri, în vederea efectuării unor lucrări de colmatare;

- pe A2, sensul Constanța – București, până la ora 09:00 – 18:00, pe banda 2, la kilometrul 62+700 metri, pentru efectuarea de lucrări de reparații la parapetul median.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă în aceste zone, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulație, semnalizând din timp efectuarea acestei manevre.