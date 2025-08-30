Autoritățile mențin măsurile de siguranță la Amara. Locuitorii evacuați se pot întoarce acasă

Operatorii economici care furnizează energie electrică, apă și gaz vor relua treptat serviciile, în funcție de posibilitățile tehnice, după incidentul produs vineri în urma unui foraj de mare adâncime care a dus la evacuarea a 270 de persoane.

Autoritățile menținmăsurile de siguranță pentru următoarea perioadă. Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Ialomița și Agenția Națională pentru Resurse Minerale vor constitui o echipă comună de verificare care va activa timp de o lună în perimetrul afectat.

Primăria Amara, prin Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, va asigura monitorizarea permanentă până la finalizarea lucrărilor, iar ISU Ialomița va menține în permanență o autospecială de lucru cu apă și spumă, dotată cu echipamente pentru măsurarea concentrațiilor de gaze toxice.

Citește mai multe AICI

Poliția Locală Amara va interveni pentru siguranța zonei până la revenirea la starea de normalitate.

Primăria Amara, împreună cu Consiliul Județean Ialomița, va identifica operatorul economic care va face lucrările de punere în siguranță și sigilare a infrastructurii afectate.

Autoritățile îndeamnă persoanele care se întorc acasă să aerisească fiecare încăpere pentru a preveni acumularea de gaze și să raporteze orice situație neobișnuită prin serviciile de urgență.

Vineri, forajul pentru apă de la Amara a lovit o pungă de gaze, provocând o erupție și incendiu. Orașul cu 6.000 de locuitori avea probleme cu apa, de aceea primăria a angajat o firmă să foreze la 284 metri adâncime. La intervenție au venit pompieri și chimiști din mai multe județe.