Avalanșă în Bucegi. O persoană, prinsă sub zăpadă pe Valea Coștilei

de Redacția Jurnalul    |    02 Mai 2026   •   13:30
O avalanșă s-a produs pe Valea Coștilei, în Masivul Bucegi, unde cel puțin o persoană a fost surprinsă sub zăpadă dintr-un grup aflat la schi off-piste.

Potrivit primelor informații, mai multe persoane se aflau în zonă în momentul producerii avalanșei, iar salvatorii încearcă să stabilească exact câți turiști au fost implicați.

Salvamontiștii intervin în aceste momente pentru căutarea victimelor, inclusiv cu câini specializați, iar operațiunea este sprijinită de un elicopter folosit pentru transportul echipelor în teren.

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să localizeze rapid persoanele surprinse de avalanșă.

Valea Coștilei este una dintre zonele frecventate de schiorii care practică off-piste, însă condițiile de zăpadă și riscul de avalanșă pot transforma traseele într-un pericol major.

Misiunea este în dinamică.

(sursa: Mediafax)

