Bărbat de 38 de ani, găsit mort într-o casă cuprinsă de un incendiu

Potrivit ISU Arad, la stingerea incendiului care a afectat casa au intervenit trei autospeciale de stingere, o ambulanță SMURD, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Almaș și o ambulanță SAJ.
La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent, prin ardere generalizată la o casă pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați cu posibilitate de propagare la o anexă gospodărească.
În interiorul casei a fost găsit mort un bărbat de 38 de ani.
Incendiul fost lichidat în limitele găsite fără a se fi propagat și la alte construcții. Cauza probabilă a producerii incendiului a fost stabilită ca fiind scurtcircuitul electric, transmit pompierii.
(sursa: Mediafax)