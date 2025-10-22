Bărbat de 38 de ani, găsit mort într-o casă cuprinsă de un incendiu

Potrivit ISU Arad, la stingerea incendiului care a afectat casa au intervenit trei autospeciale de stingere, o ambulanță SMURD, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Almaș și o ambulanță SAJ.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent, prin ardere generalizată la o casă pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați cu posibilitate de propagare la o anexă gospodărească.

În interiorul casei a fost găsit mort un bărbat de 38 de ani.

Incendiul fost lichidat în limitele găsite fără a se fi propagat și la alte construcții. Cauza probabilă a producerii incendiului a fost stabilită ca fiind scurtcircuitul electric, transmit pompierii.

(sursa: Mediafax)