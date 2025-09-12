Un bărbat s-a înecat în apele Crișului Repede

Joi seara, în jurul orei 20.15, un apelant al numărului unic 112 a sesizat ISU Bihor cu privire la faptul că un bărbat a intrat în apa Crișului Repede, în localitatea Săntandrei și nu a mai ieșit la suprafață.

La locul indicat au fost mobilizate două echipaje de pompieri din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Oradea și un echipaj al SAJ.

În urma căutărilor făcute de pompieri cu bărcile din dotare, trupul bărbatului a fost găsit la aproximativ 500 de metri de locul in care martorii spuseseră că l-au văzut dispărând în apă. Trupul acestuia a fost prins în vegetația subacvatică, la circa un metru de mal.

Din nefericire, bărbatul în vârstă de 45 de ani a fost declarat decedat de medicul SAJ.

(sursa: Mediafax)