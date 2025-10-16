Bărbat mort în casa care a ars ca o torță

Incendiul a izbucnit în localitatea Gura Putnei, miercuri, în jurul orei 19:45, la o locuință din localitatea Gura Putnei, informează ISU Suceava, joi dimineața.

La sosirea echipajelor de pompieri, ardea generalizat casa construită din lemn, cu învelitoare din azbociment, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați.

De asemenea, exista pericolul de propagare la anexele gospodărești (bucătărie de vară, magazie și adăpost de animale), alipite sau aflate în imediata apropiere a locuinței.

Pe timpul misiunii de stingere, pompierii au pătruns în interiorul locuinței unde, din nefericire, au identificat trupul carbonizat al proprietarului, un bărbat în vârstă de 66 de ani.

Au ars casa și bunuri materiale din interior. S-au degradat aproximativ 10 metri pătrați din acoperișul bucătăriei de vară și elemente de tâmplărie ale adăpostului de animale.

Incendiul a izbucnit din dormitorul locuinței, cel mai probabil din cauza jarului căzut din soba cu acumulare de căldură.

Incendiul a fost lichidat la ora 23:30, iar pompierii au salvat anexele gospodărești, cu bunurile aferente.

(sursa: Mediafax)