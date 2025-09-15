Tragedie la Spitalul Județean de Urgență Reșița. Un bărbat, care urma să fie internat, a murit după ce i s-a făcut rău pe scări

x close
de Redacția Jurnalul    |    15 Sep 2025   •   18:00
Sursa foto: Hepta/spital

Tragedie la Spitalul Județean de Urgență Reșița. Un bărbat de 66 de ani, care urma să fie internat, s-a prăbușit în apropierea casei scărilor și a murit în ciuda manevrelor de resuscitare. Medicii suspectează un infarct miocardic, iar poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte.

Un bărbat în vârstă de 66 de ani a murit, luni, chiar înainte de a fi internat la Spitalul Județean de Urgență (SJU) Reșița. Incidentul s-a produs în apropierea casei scărilor din spital, unde bărbatului i s-a făcut brusc rău și s-a prăbușit.

„Apreciem că pacientul, care avea afecțiuni cronice și venea pentru internare, a suferit un infarct miocardic. Manevrele de resuscitare nu au avut succes. Excludem varianta unui traumatism cranio-cerebral. Cauza exactă a decesului va fi stabilită prin necropsie. Regretăm acest incident”, a declarat pentru AGERPRES dr. Gheorghe Beg, directorul medical al SJU Reșița.

Reprezentanții spitalului au alertat Poliția Reșița, iar autoritățile au deschis un dosar penal.

„Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița, pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care a survenit decesul”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Caraș-Severin.

Trupul bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, unde urmează să fie efectuată necropsia, procedură care va confirma cauza exactă a decesului.

