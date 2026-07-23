Nemulțumit de liceul la care ai intrat? Cum poți să te transferi în 2026, cine aprobă și ce acte îți trebuie

Rămân, totuși, elevi nemulțumiți de repartizare, care iau în calcul schimbarea liceului - iar procesul, deși posibil, e departe de a fi simplu sau imediat.

Se poate face transferul imediat după admitere?

Răspunsul scurt e nu. Schimbarea liceului după admitere este posibilă, dar nu poate avea loc imediat după repartizarea computerizată și nici doar la solicitarea elevului sau a părinților. Aprobarea unui transfer este condiționată integral de respectarea prevederilor Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP).

Primul pas obligatoriu rămâne confirmarea locului obținut: elevii trebuie să depună dosarul de înscriere la liceul unde au fost repartizați, în perioada 23-28 iulie 2026, prevăzută de calendarul oficial. Parcurgerea acestei etape e obligatorie pentru finalizarea procesului de admitere - o eventuală cerere de transfer poate fi analizată abia după încheierea înscrierii.

Etapa cazurilor speciale, 29-31 iulie

După afișarea rezultatelor, elevii aflați în situații speciale pot solicita reanalizarea dosarelor, în condițiile metodologiei de admitere. În 2026, această etapă e programată în perioada 29-31 iulie și e gestionată de comisiile județene de admitere, respectiv de Comisia de admitere a Municipiului București.

Printre situațiile analizate se numără cazurile medicale, schimburile de elevi, redistribuirea candidaților gemeni, ocuparea locurilor rămase disponibile, precum și cererile de apropiere de domiciliu. Important de reținut: acestea nu sunt transferuri propriu-zise, ci proceduri speciale, reglementate distinct de metodologia admiterii.

În cele mai multe situații, aprobarea depinde de existența unui loc disponibil și de obținerea unei medii cel puțin egale cu cea a ultimului elev repartizat în clasa pentru care se face cererea. Excepție fac candidații gemeni, pentru care metodologia prevede reguli distincte.

În ce perioade se poate face un transfer

Potrivit articolului 144 din ROFUIP, schimbarea liceului cu păstrarea formei de învățământ, a profilului și/sau a specializării se realizează, în mod obișnuit, în timpul vacanțelor școlare. Dacă solicitarea presupune schimbarea profilului sau a specializării, aceasta poate fi aprobată, de regulă, în vacanța de vară, prin hotărârea consiliului de administrație al liceului la care e depusă cererea.

Practic, un elev nu poate solicita, imediat după repartizarea computerizată, schimbarea liceului doar pentru că își dorește să studieze în altă unitate de învățământ - o astfel de cerere poate fi analizată numai cu respectarea calendarului și condițiilor ROFUIP.

Când se poate aproba transferul în timpul anului școlar

ROFUIP permite schimbarea liceului în timpul anului școlar doar în situații excepționale, printre care:

schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate sau într-un alt sector al municipiului București;

existența unei recomandări medicale, emisă în baza unei expertize efectuate de direcția de sănătate publică;

trecerea de la învățământul liceal la învățământul profesional;

transferul la sau de la învățământul de artă, sportiv ori militar;

trecerea dintr-o clasă cu program intensiv sau bilingv de predare a unei limbi străine, într-o clasă cu program obișnuit;

alte cazuri justificate prin documente și aprobate de consiliul de administrație al inspectoratului școlar.

Condițiile pentru transferul elevilor de clasa a IX-a

Elevii care doresc să se transfere trebuie să aibă o medie de admitere cel puțin egală cu cea a ultimului candidat repartizat, prin repartizare computerizată, la profilul, specializarea sau calificarea profesională vizată. La calculul acestei medii nu sunt luați în considerare candidații admiși pe locurile speciale rezervate elevilor romi și celor cu cerințe educaționale speciale (CES).

De asemenea, aprobarea e condiționată de existența unui loc disponibil, cu respectarea efectivului maxim de elevi prevăzut de legislație. Solicitarea e analizată de conducerea liceului și aprobată de consiliul de administrație al unității.

Dacă schimbarea presupune un alt profil, o altă specializare, filieră sau domeniu de pregătire, candidatul trebuie să susțină și să promoveze examene de diferență pentru disciplinele care nu au fost studiate ori diferă în planurile-cadru de învățământ. Acestea sunt organizate de liceul la care e depusă cererea. În cazul claselor cu program intensiv sau bilingv de predare a unei limbi străine, e obligatorie promovarea unui test de verificare a competențelor lingvistice.

Cine aprobă transferul

Solicitarea e analizată de conducerea unității de învățământ la care elevul dorește să se transfere și e supusă aprobării consiliului de administrație, cu condiția îndeplinirii tuturor cerințelor legale și a existenței locurilor disponibile. Pentru situațiile excepționale, e necesar și acordul consiliului de administrație al inspectoratului școlar, acordat pe baza documentelor justificative.

Ce documente sunt necesare

Dosarul trebuie să cuprindă cererea de transfer și actele justificative care susțin motivul invocat - dovezi privind schimbarea domiciliului, documente medicale, hotărâri sau alte înscrisuri relevante, în funcție de situație. Pentru transferurile din motive medicale, dosarul trebuie să includă recomandarea emisă în condițiile ROFUIP.

Liceul la care e depusă cererea poate solicita și alte documente - situația școlară, foaia matricolă, copia certificatului de naștere sau a cărții de identitate. Recomandarea specialiștilor e ca, înainte de depunerea documentelor, părinții sau elevii majori să consulte lista exactă de acte solicitate de unitatea de învățământ respectivă, întrucât aceasta poate varia în funcție de motivul transferului.

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