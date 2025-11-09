Biciclist, lovit mortal de o mașină 

x close
de Redacția Jurnalul    |    09 Noi 2025   •   11:17
Un bărbat de 51 de ani a fost lovit mortal de o mașină, sâmbătă, pe DN 66, în județul Gorj.

Potrivit IPJ Gorj, accidentul a avut loc în localitatea Brănești, pe DN 66.

Polițiștii au stabilit că un bărbat de 23 de ani, în timp ce conducea un ansamblu de vehicule format din cap tractor și semiremorcă, pe DN 66, ar fi acroșat un biciclist de 51 de ani, care se deplasa pe partea carosabilă.

În urma impactului a rezultat decesul biciclistului.

Șoferul deținea permis de conducere corespunzător și nu se afla sub influența băuturilor alcoolice.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracţiunii de ucidere din culpă.

(sursa: Mediafax)

