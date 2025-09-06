 Biciclist de 67 de ani, lovit mortal de o mașină

Potrivit IPJ Teleorman, polițiștii au fost sesizați în jurul orei 20.15 despre producerea unui accident pe DJ 504, în comuna Orbeasca de Sus.

Din cercetări a reieșit că o femeie de 49 de ani care conducea o mașină ar fi acroșat un bărbat, care se deplasa pe bicicletă, din sens opus.

Femeia a fost testată pentru consumul de băuturi alcoolice și substanțe interzise, rezultatele fiind negative.

În ciuda eforturilor depuse de echipajul medical, a fost constatat decesul bărbatului de 67 de ani.

Polițiștii continuă cercetările, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

(sursa: Mediafax)