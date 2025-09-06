x close
 Biciclist de 67 de ani, lovit mortal de o mașină

de Redacția Jurnalul    |    06 Sep 2025   •   11:40
Sursa foto: Arhiva Jurnalul

Un bărbat de 67 de ani, care mergea pe bicicletă, a fost lovit mortal, vineri seara, de o mașină pe un drum județean din Teleorman.

Potrivit IPJ Teleorman, polițiștii au fost sesizați în jurul orei 20.15 despre producerea unui accident pe DJ 504, în comuna Orbeasca de Sus.

Din cercetări a reieșit că o femeie de 49 de ani care conducea o mașină ar fi acroșat un bărbat, care se deplasa pe bicicletă, din sens opus.

Femeia a fost testată pentru consumul de băuturi alcoolice și substanțe interzise, rezultatele fiind negative.

În ciuda eforturilor depuse de echipajul medical, a fost constatat decesul bărbatului de 67 de ani.

Polițiștii continuă cercetările, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: biciclist masina lovit teleorman
