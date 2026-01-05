Boboteaza în siguranță: recomandările Jandarmeriei Capitalei pentru credincioși

Printre acestea se numără: să adopte un comportament civilizat, să fie atenți la bunurile personale, iar părinții să supravegheze foarte atent copiii.

Marți, 6 ianuarie, la Catedrala Patriarhală de pe Dealul Mitropoliei, precum și la alte lăcașuri de cult din București vor avea loc manifestări religioase prilejuite de Bobotează.

Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituții cu atribuții în domeniu, va lua măsuri pentru asigurarea unui climat de siguranță la nivelul Capitalei.

Toate acestea pentru asigurarea ordinii publice și protecției participanților pe timpul acestor evenimente religioase.

Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentelor, Jandarmeria Capitalei adresează participanților următoarele recomandări:

să adopte un comportament civilizat și să respecte indicațiile jandarmilor;

să fie atenți la bunurile personale, pentru a nu deveni victime ale unor infracțiuni de furt din buzunare;

părinții să supravegheze cu atenție sporită copiii;

dacă sunt martorii unor fapte antisociale, să apeleze cu încredere la cea mai apropiată patrulă de jandarmi sau la numărul de urgență 112.



Cum se vor desfășura evenimentele religioase

Evenimentele liturgice de la Catedrala Patriarhală se vor desfășura conform următorului program:

între orele 08:30-11:45, Sfânta Liturghie și Slujba de sfințire a apei;

între orele 11:45-20:00, distribuirea sticlelor cu Agheasmă Mare la Baldachinul Sfinților.

De asemenea, pentru a veni în sprijinul celor prezenți la această importantă sărbătoare religioasă, se vor institui dispozitive de ordine și siguranță publică, astfel încât să fie evitate aglomerările de persoane sau alte incidente.

Accesul credincioșilor spre Catedrala Patriarhală se va realiza atât dinspre Piața Unirii, cât și dinspre strada 11 Iunie, iar participanții la manifestările religioase vor fi îndrumați și de voluntari ai organizatorului.