x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Cadavrul unei femei descoperit într-o locuință din Ploiești, după apelul fiicei din Italia

Cadavrul unei femei descoperit într-o locuință din Ploiești, după apelul fiicei din Italia

de Redacția Jurnalul    |    17 Feb 2026   •   10:20
Cadavrul unei femei descoperit într-o locuință din Ploiești, după apelul fiicei din Italia
Sursa foto: Tragedie în Ploiești

O femeie aflată în Italia a sunat la Poliția din Ploiești, județul Prahova, speriată de faptul că de o perioadă îndelungată nu are nicio informație cu privire la mama sa. Oamenii legii au mers la locuința indicată, unde au găsit cadavrul femeii, care murise de mult timp.

Fiica aflată în Italia a sunat luni după-amiaza la Poliția Municipiului Ploiești și a spus că nu mai are informații referitoare la situația mamei sale, de o perioadă îndelungată de timp.

Oamenii legii au mers la imobilul de domiciliu al mamei pentru verificări. Întrucât accesul în locuință nu a putut fi realizat, a fost solicitat sprijinul unui echipaj din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență, care a procedat la pătrunderea în imobil prin forțarea ușii de acces.

Din păcate, în interiorul locuinței a fost identificat cadavrul mamei femeii ce se afla în Italia. Cadavrul se afla în stare avansată de descompunere.

Din cercetările preliminare efectuate la fața locului nu au rezultat indicii sau probe care să sugereze suspiciunea săvârșirii unei infracțiuni, constatându-se totodată că ușa de acces era asigurată din interior.

Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, pentru necropsie medico-legală și pentru stabilirea cu exactitate a cauzei și împrejurărilor decesului.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun în funcție de concluziile medico-legale și de probe.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: cadavru ploiesti femeie
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri