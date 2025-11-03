Jurnalul.ro › Ştiri › Locale › Câine salvat de pompieri după o cădere de 15 metri într-un puț Câine salvat de pompieri după o cădere de 15 metri într-un puț

Sursa foto: ISU Tulcea

Un câine a fost salvat de pompieri luni după ce a căzut într-un puț de aproximativ 15 metri, într-o curte părăsită din localitatea Valea Nucarilor, județul Tulcea.