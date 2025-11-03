Câine salvat de pompieri după o cădere de 15 metri într-un puț

x close
de Redacția Jurnalul    |    03 Noi 2025   •   23:30
Sursa foto: ISU Tulcea

Un câine a fost salvat de pompieri luni după ce a căzut într-un puț de aproximativ 15 metri, într-o curte părăsită din localitatea Valea Nucarilor, județul Tulcea.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), plutonierul major Adrian Dumitrescu a coborât în rapel și a extras animalul în mai puțin de 30 de minute.

Animalul a fost găsit teafăr și a fost adus în siguranță la suprafață.

Puțul a fost ulterior astupat și securizat pentru a preveni alte accidente.

IGSU recomandă verificarea tuturor locurilor periculoase din gospodării pentru protecția animalelor și a copiilor.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: caine pompieri put
