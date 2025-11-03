Câine salvat de pompieri după o cădere de 15 metri într-un puț

Dispozitivul creat de două studente care ar putea revoluționa agricultura. A luat aurul la Salonul de Inventică de la Londra
Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), plutonierul major Adrian Dumitrescu a coborât în rapel și a extras animalul în mai puțin de 30 de minute.
Animalul a fost găsit teafăr și a fost adus în siguranță la suprafață.
Puțul a fost ulterior astupat și securizat pentru a preveni alte accidente.
IGSU recomandă verificarea tuturor locurilor periculoase din gospodării pentru protecția animalelor și a copiilor.
(sursa: Mediafax)
