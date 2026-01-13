S-a surpat zidul de sprijin al unui drum din Câmpina. Restricții de trafic

IPJ Prahova anunță că pe Bulevardul Carol I din Câmpina au fost instituite restricții parțiale de circulație.

Măsurile au fost dispuse ca urmare a producerii unei surpări la nivelul zidului de sprijin al părții carosabile, aferent sensului de deplasare Cornu – Câmpina.

Astfel, s-a procedat la restricționarea traficului rutier pe sensul de mers afectat și a fost pus în funcțiune semafoare electrice provizorii, în vederea dirijării și fluidizării circulației.

În același context, a fost instituită restricționarea circulației autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.

(sursa: Mediafax)