Casa lui Mircea Dinescu a fost incendiată. Reacția scriitorului: "Întâi mi-au dat foc la vie, acum câteva luni.."

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru distrugere prin incendiere. Prejudiciul estimat se ridică la circa 100.000 de euro.



"La data de 17 aprilie a.c., poliţiştii Secţiei nr. 9 Poliţie Rurală Cetate au primit de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat plângerea unui bărbat, din comuna Cetate care sesizează faptul că, în noaptea de 01 spre 02 aprilie a.c., persoane necunoscute ar fi incendiat o casă din lemn situată pe un teren extravilan din comuna Cetate, cauzându-i un prejudiciu de 100.000 de euro. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere prin incendiere", a informat, sâmbătă, IPJ Dolj.

Potrivit unor surse judiciare, casa aparţine poetului Mircea Dinescu.

Cercetările sunt continuate de poliţişti, urmând ca la finalizare să fie dispusă soluţie prin unitatea de parchet competentă.

Ce spune Mircea Dinescu

„E vorba despre o casă pe care o construisem în vie, o casă de lemn. Astăzi au început cercetările. Întâi mi-au dat foc la vie, acum câteva luni, și acum mi-au dat foc și la casă. Nu pot să spun concret, pentru că nu știu, dar eu cred că aceasta e urmarea acelei afirmații a lui Ion Iliescu, când eram patron la Cațavencii.

Nu înțeleg de ce mă înjură că am ajuns moșier. Le-a rămas ăstora în cap că eu sunt moșier, deși nu am avut niciodată mai mult de 50 de hectare. Probabil cei de pe la România Mare… niște amărâți, că e și problema sărăciei, că furăciunea aceasta din România nu e numai la nivel de politicieni, care e clar că au furat și au făcut praf țara aceasta în decurs de 30 de ani. Eu cred că voi fi ca pasărea Phoenix și voi renaște din cenușă”, a declarat Mircea Dinescu, la Spynews.ro.

