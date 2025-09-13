x close
Au spart casieria, dar nu au furat nimic

de Redacția Jurnalul    |    13 Sep 2025   •   14:20
Sursa foto: Facebook Compania Naţională Poşta Română

Hoții au pătruns, joi noaptea, într-un oficiu poștal din Reșița, dar nu au sustras nimic. Polițiștii continuă cercetările pentru tentativă de furt calificat, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița.

„Ieri (vineri - n.r.), în jurul orei 00.30, polițiștii de la Poliția Municipiului Reșița au fost sesizați prin SNUAU 112 că a fost spartă casieria unei unități poștale din Reșița. Din primele verificări s-a stabilit că în aceeași noapte, persoane necunoscute ar fi pătruns în punctul de lucru al unității, fără a sustrage bunuri”, anunță IPJ Caraș Severin.

Polițiștii continuă cercetările pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la furt calificat în vederea identificării autorilor și tragerii la răspundere penală a acestora.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița.

(sursa: Mediafax)

