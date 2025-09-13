Au spart casieria, dar nu au furat nimic

„Ieri (vineri - n.r.), în jurul orei 00.30, polițiștii de la Poliția Municipiului Reșița au fost sesizați prin SNUAU 112 că a fost spartă casieria unei unități poștale din Reșița. Din primele verificări s-a stabilit că în aceeași noapte, persoane necunoscute ar fi pătruns în punctul de lucru al unității, fără a sustrage bunuri”, anunță IPJ Caraș Severin.

Polițiștii continuă cercetările pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la furt calificat în vederea identificării autorilor și tragerii la răspundere penală a acestora.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița.

(sursa: Mediafax)