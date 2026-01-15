Caz șocant în Giurgiu: Un primar a trimis poze indecente unei adolescente de 13 ani. Presiuni asupra părinților fetei

Edilul comunei Izvoarele este căsătorit și are un băiat de 16 ani. Silviu Cazacu a abordat-o pe fata de 13 ani pe o rețea socială

Poze indecente pe internet

Din conversații reiese că minora i-a spus bărbatului câți ani are, însă acest lucru nu l-a împiedicat să îi trimită poze obscene și să-i ceară imagini cu ea dezbrăcată.

Părinții, alertați de schimbarea comportamentului fetei, au făcut cercetări și au descoperit mesajele.

"Am văzut o schimbare la copil, din punctul meu de vedere în rău. Nu mai era acelaşi copil zâmbitor, deschis. Am luat telefonul şi i-am spus că nu îi mai dau telefonul. Să mi-l deblocheze. Am găsit poze cu domnul primar. Poze indecente, mesaje unde îi cerea să se dezbrace, să se întâlnească", povesteşte mama copilului, potrivit observatornews.ro.

Presiuni asupra părinților fetei

Părinţii au cerut un ordin de protecţie împotriva primarului, pe care îl acuză și căar fi încercat să le cumpere tăcerea.

"A început să facă presiuni asupra noastră. A trimis diferite persoane la noi acas, să ne roage să îl iertăm şi să accept ce ne oferă el", spune mama fetei.

Primarul din Izvoarele este obligat să păstreze o distanță de cel puțin 50 de metri faţă de copilă, timp de 6 luni. Edilul nu are voie să ia legătura cu ea sau cu familia ei. De asemenea, părinții fetei au depus și plângere penală.

Justificările primarului

Am crezut că vorbesc cu o adultă. Nu ştiu dacă era normal să vorbesc şi cu o adultă, dar au fost nişte discuţii nepotrivite. S-a trimis o poză indecentă din greşeală. Era o poză dintr-o aplicaţie. Cu tehnologia pe care o avem astăzi, din păcate pe unii ne depășește, mai cădem și în anumite capcane, din păcate eu am căzut într-o capcană, neștiind că acea persoană este minoră", susține Silviu Cazacu.

Acesta este primar în comuna Izvoarele de circa 10 ani. Este căsătorit şi are un băiat de 16 ani, mai mare decât fata căreia i-a trimis pozele. Dacă va fi găsit vinovat, riscă doar un an de închisoare.