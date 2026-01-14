Ciucu: Suntem schizoizi. Poate propun ca jumătate din impozitele din sectoare să ajungă la PMB

Ciprian Ciucu a explicat la Digi24 problema structurală a finanțării Primăriei Generale. Întrebat dacă impozitele locale sunt mari, primarul a răspuns: „Eu stau într-un apartament de 3 camere, cred că impozitul pentru mine personal, că am un salariu bun, că sunt primar, nu e o problemă. Sunt oameni pentru care se simte”. Referitor la ce contează cu adevărat, Ciucu a spus: „Important este ce faci cu acești bani”.

Întrebat despre sistemul actual de taxare, primarul a declarat: „Poate o să propun o formulă ca jumătate din ceea ce vine la sectoare ca impozite să ajungă și la PMB”. „De ce? Pentru că suntem schizoizi. PMB-ul, primarul general, trebuie să facă politica de impozitare pe Capitală, că așa este legea, nu poți să ai un impozit în Sectorul 6 și altul în Sectorul 4”, a explicat Ciucu.

Referitor la această anomalie, edilul a adăugat: „Primarul general nu are nicio motivație să crească taxe și impozite, să optimizeze sau să scadă acolo unde poate sunt prea mari, pentru că banii oricum sunt la sectoare”. „Unii încasează și folosesc, iar alții vin cu politica fiscală”, a rezumat primarul problema.

Întrebat despre soluții, Ciucu a răspuns: „Când am zis că o să vin cu o propunere pentru o lege a Capitalei sau o formulă predictibilă, la asta o să lucrez în următoarele luni, două luni, pentru că mai mult timp n-o să am”. Referitor la procesul de elaborare, primarul a precizat: „Asta nu înseamnă că o faci așa despre o seară. Sunt ședințe care durează o oră, vorbești cu specialiști. Astăzi am avut, cred că vreo șase ședințe”.

La remarca jurnalistului, că mulți își pun problema că nu-și vor mai putea permite proprietățile, Ciucu a răspuns: „Dacă ne uităm la nivel european, nu sunt mari. Suntem în coada clasamentului. Dacă ne uităm la venituri, suntem undeva pe la jumătatea clasamentului”.

Ciucu a fost solicitat să comenteze postarea lui Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, care spunea că majorarea impozitelor a fost făcută de Guvern și pusă în cârcă primarilor. Jurnalistul a precizat: "„Cu alte cuvinte, presiunea deficitului a fost împinsă către nivel local. Sunteți de acord că asta a fost o manevră a lui Ilie Bolojan să-i pună pe primari să colecteze bani?”. Primarul a răspuns: „Era o reformă fiscală negociată inclusiv în PNL și un angajament. Ilie Bolojan a asumat la nivel guvernamental tocmai ca să-și ia el înjurăturile, să facă ceea ce este corect și nu este popular, pentru că știa că primarii nu vor face niciodată”.

„Da, dați vina pe mine, a zis-o la administrația, la AMR, la Asociația Municipiilor. Da, nu e o măsură populară. Dar era o măsură necesară pentru a echilibra bugetul", a explicat Ciucu.

Întrebat despre declarația ministrului Dezvoltării că impozitele locale rămân în local, primarul a răspuns: „În cazul Bucureștiului rămâne la sectoare. Pe mine nu mă încălzește cu nimic, pentru că Primăria Generală are mari probleme”.

Ciucu vreau să stea de vorbă cu primarii de sector, „pe care îi respect. Dar trebuie să înțeleagă și să mă respecte, să găsim o formulă în care lucrurile să fie împărțite corect și în termeni de responsabilități”.

