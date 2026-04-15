Clanurile din Timișoara au ocupat clădiri istorice. Un imobil de patrimoniu revine în proprietatea publică

Imobilul, aflat în proprietate privată în urma unor tranzacții contestate de-a lungul anilor, a fost recuperat în instanță de Primăria Timișoara, după un proces care s-a întins pe mai mulți ani.

Operațiunea de evacuare a avut loc după ce autoritățile au obținut o decizie definitivă, iar foștii ocupanți au luat o parte din bunuri înainte de intervenție. În interior au rămas urmele unei reședințe luxoase, cu elemente decorative somptuoase, inclusiv uși blindate, candelabre și mobilier cu ornamente din aur.

Interior cu finisaje de lux și decoruri aurii

Vila păstrează încă structura unui imobil de mari dimensiuni, cu salon spațios, camere multiple și finisaje excepționale. Pereții sunt decorați cu elemente aurii, iar deasupra unor uși sunt vizibile însemne heraldice atribuite familiei.

Potrivit informațiilor din anchetele și declarațiile anterioare, ar fi fost investite sume considerabile în renovare și reabilitare, inclusiv materiale aduse din străinătate și lucrări desfășurate pe parcursul mai multor ani.

Excrocherii imobiliare

Actuala situație a imobilului are la bază o serie de tranzacții imobiliare complexe, derulate de-a lungul timpului între membri ai unor grupări mafiote cunoscute din Timișoara. Clădirea a fost cumpărată în trecut, în contextul unor probleme juridice legate de regimul de proprietate și de retrocedările post-comuniste.

Reprezentanții uneia dintre părți susțin că achiziția a fost realizată legal și imobilul a fost deținut în baza unui contract de vânzare-cumpărare. De cealaltă parte, autoritățile locale au contestat dreptul de proprietate în instanță, obținând în final recuperarea clădirii.

Clădire de patrimoniu transformată în grădiniță

Primăria Timișoara a anunțat că imobilul va fi reabilitat și transformat într-o grădiniță, în cadrul unui proiect de reconversie a patrimoniului urban.

Autoritățile spun că spațiul va fi redat comunității sub forma unei unități de învățământ.

Clădirea dispune de o curte generoasă, de aproximativ 1.200 de metri pătrați, ceea ce permite amenajarea unor spații educaționale pentru copii.

Foștii ocupanți au la dispoziție o perioadă limitată pentru a-și recupera bunurile rămase în anexele imobilului, în caz contrar acestea urmând să fie valorificate de autorități, conform procedurilor legale, transmite observatornews.ro.