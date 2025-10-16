x close
Un copil a reclamat că un polițist aflat în timpul liber l-a agresat

de Redacția Jurnalul    |    16 Oct 2025   •   10:01
Este anchetă internă în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, după ce un copil a sunat la 112 și a spus că a fost agresat de un polițist aflat în timpul liber. Mai grav, o patrulă care se afla la fața locului, nu a intervenit pentru a aplana situația.

Inspectoratul de Poliție Județean Iași a fost sesizat, în 11 octombrie, prin apel 112 de către un copil, care a reclamat faptul că a fost agresat fizic de un polițist aflat în timpul liber.

„Din verificările preliminare a rezultat că incidentul s-ar fi produs în comuna Răducăneni, în contextul unui conflict petrecut la o petrecere din localitate. Totodată, la fața locului s-ar fi aflat și o patrulă de poliție, care nu ar fi intervenit pentru aplanarea situației”, transmite, joi, IPJ Iași.

A fost întocmit dosar penal, iar cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului Control Intern, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni.

„Inspectoratul de Poliție Județean Iași se delimitează ferm de orice comportament care contravine legii și normelor etice, subliniind că nu tolerează astfel de fapte din partea personalului propriu. În funcție de rezultatul anchetei, vor fi dispuse măsuri legale ferme”, mai arată Poliția iași.

(sursa: Mediafax)

