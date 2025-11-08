Un copil de un an și doi adulți, răniți într-un accident

Potrivit ISU Neamț, accidentul a avut loc la intrare în localitatea Rateșu Cuzei, unde un autoturisn a lovit un cap de pod.

În urma accidentului au rezultat trei victime, doi adulți de 25 și 26 de ani și un copil de un an.

Victimele au fost evaluate la fața locului, având politraume însă fiind stabile. Ulterior, minorul a fost preluat de echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD, iar mama acestuia de un echipaj SAJ, fiind transportați la Unitatea de Primiri Urgențe Vaslui.

(sursa: Mediafax)