x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Un copil de un an și doi adulți, răniți într-un accident

Un copil de un an și doi adulți, răniți într-un accident

de Redacția Jurnalul    |    08 Noi 2025   •   14:45
Un copil de un an și doi adulți, răniți într-un accident

Un copil de un an și doi adulți au fost răniți după ce mașina în care se aflau a intrat sâmbătă într-un cap de pod în localitatea Rateșu Cuzei, județul Vaslui.

Potrivit ISU Neamț, accidentul a avut loc la intrare în localitatea Rateșu Cuzei, unde un autoturisn a lovit un cap de pod.

În urma accidentului au rezultat trei victime, doi adulți de 25 și 26 de ani și un copil de un an.

Victimele au fost evaluate la fața locului, având politraume însă fiind stabile. Ulterior, minorul a fost preluat de echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD, iar mama acestuia de un echipaj SAJ, fiind transportați la Unitatea de Primiri Urgențe Vaslui.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: copil ranit accident vaslui
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri