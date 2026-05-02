Cozi la Delfinariul din Mamaia în minivacanța de 1 Mai

La ora prânzului, la casele de bilete se formase deja coadă, semn că atracția rămâne una dintre cele mai căutate destinații pentru familiile aflate pe litoral.

Vizitatorii au venit încă din prima parte a zilei pentru a prinde demonstrațiile cu delfini, considerate printre principalele puncte de interes pentru turiștii ajunși în stațiune.

Imaginile surprinse de reporterul Mediafax la fața locului arată grupuri de părinți și copii care așteaptă la intrare, în timp ce zona din jurul complexului este animată de turiști aflați la plimbare.

Potrivit tarifelor afișate la casierie, un bilet întreg pentru demonstrațiile cu delfini costă 74,37 lei pentru adulți. Elevii și studenții plătesc 17,76 lei, iar copiii sub 7 ani au acces gratuit.

Programul demonstrațiilor diferă în funcție de zi. De luni până vineri are loc o demonstrație la ora 13:00, iar în weekend sunt programate trei reprezentații, la orele 11:00, 13:00 și 15:00.

În minivacanța de 1 Mai, litoralul a atras mii de turiști, iar atracțiile pentru familii au fost printre cele mai căutate activități de zi.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)