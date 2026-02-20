x close
Crimă într-un sat din Botoșani. Agresorul a fost prins

Crimă într-un sat din Botoșani. Agresorul a fost prins

de Redacția Jurnalul    |    20 Feb 2026   •   09:52
Sursa foto: Crimă într-un sat din Botoșani

Un bărbat de 41 de ani a fost găsit mort, în curtea unei locuințe din Mitoc, județul Botoșani, cu leziuni grave la cap. Polițiștii au demarat o anchetă, iar suspectul de crimă a fost prins.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție nr. 9 Vlăsinești au fost sesizați joi că un bărbat, de 41 de ani, din comuna Mitoc, a fost găsit decedat în curtea unei locuințe din Mitoc.

Victima avea leziuni grave în zona capului, incompatibile cu viața.

În urma cercetărilor făcute de polițiștii botoșăneni, persoana bănuită de comiterea crimei a fost identificată la scurt timp și preluată în custodia poliției, până la finalizarea cercetărilor.

Cercetările se fac sub coordonarea Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: crima sat botosani
