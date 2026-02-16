Criză fără precedent la Spitalul Județean Brașov: patru radiologi și-au dat demisia, Urgențele în pericol

Spitalul Județean Brașov, în pragul colapsului: un singur radiolog ar putea rămâne la Urgențe

Șapou: Spitalul Județean Brașov se confruntă cu o criză fără precedent în Unitatea de Primire a Urgențelor. Patru dintre cei cinci medici radiologi și-au înaintat demisiile, invocând volumul uriaș de muncă și lipsa personalului. Situația este cu atât mai gravă cu cât județul se află în plin sezon al sporturilor de iarnă, iar numărul pacienților crește de la o zi la alta.

Urgențele din Brașov, sub presiune maximă: un singur radiolog ar putea rămâne în gardă

Criza de personal de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov riscă să paralizeze activitatea din Urgențe. Din cei cinci medici radiologi care asigură investigațiile imagistice pentru pacienții din UPU, patru și-au depus demisiile în cursul acestei luni. Dacă situația nu se va schimba, din luna martie un singur medic ar putea fi nevoit să gestioneze sute de cazuri într-o gardă de 12 ore.

Peste jumătate dintre pacienții care ajung la Urgențe necesită investigații radiologice. Volumul extrem de mare de muncă face ca presiunea asupra personalului medical să fie uriașă.

„Într-o gardă, peste 300 de prezentări în UPU. Sunt şi 100 la computerul tomograf, plus radiografiile care sunt zeci", a declarat Alina Pralea, asistentă Radiologie.

CT-uri „ca pe bandă”: personal epuizat, concedii imposibile

Încă din 2021, spitalul funcționează cu două structuri separate de Radiologie: un laborator clinic cu 16 medici, care se ocupă de pacienții internați, și un compartiment cu cinci medici destinat exclusiv Urgențelor. Potrivit unor surse din interiorul spitalului, medicii din laborator nu aveau voie să își sprijine colegii de la UPU.

„Este o situaţie de câţiva ani în care se fac CT-uri aşa, ca pe bandă să spunem, deci ca pe bandă, şi este un singur medic radiolog care trebuie să dea rezultatul din toată Urgenţa", a declarat Adriana Zârnovean, asistentă Radiologie. „Lipsa de personal ne afectează grav. Vă daţi seama, să derulezi mii de imagini nu le poţi derula în 2-3 minute. Este lipsă de personal, nu putem să ne luăm concedii", a declarat Alina Pralea, asistentă Radiologie.

Conducerea caută soluții de urgență: transferuri și cereri de angajare

În fața acestei situații critice, conducerea spitalului analizează variante de avarie pentru a evita colapsul activității din Urgențe.

„Avem această variantă a transferurilor. Este singura variantă care ne este permisă în momentul de faţă, pentru că, cu restricţiile legislative actuale nu putem face concursuri", a declarat Dan Grigorescu, directorul Spitalului Clinic Judeţean Braşov.

De asemenea, conducerea spitalului solicită deblocarea urgentă a posturilor pentru angajări. Contactată de Observator, șefa Laboratorului de Radiologie a refuzat să ofere un punct de vedere.