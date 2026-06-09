Cum îi sfidează pe cetățeni oamenii legii. Polițistul care l-a ajutat pe „Șacalul" vrea spor de stres

Polițistul a intentat proces pentru perioada în care a mușamalizat dosarul criminalului Neculai Mitrea (care s-a căsătorit în pușcărie și a luat numele soției, devenind Zidărescu). Acesta a cerut „acordarea sporului pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică în cuantum de 20%, recalcularea drepturilor salariale şi plata diferenţelor salariale actualizate cu indicele de inflaţie şi dobânda legală”.

Polițiștii își susțin colegul

Tribunalul Constanța a respins cererea, însă polițistul și mai mulți colegi au atacat hotărârea.

Și mai șocant este faptul că acesta a deschis acțiunea judiciară între cele două asasinate comise de „Șacalul", sugerând că mușamalizarea dosarelor ar implica un stres considerabil.

Cum l-a ajutat polițistul pe criminalul în serie

Procurorii l-au trimis în judecată pe Grigore Geluș Popa, acuzat că l-a ajutat pe Neculai Mitrea să scape de dosarul penal. Potrivit anchetatorilor, la 15 iulie 2024, agentul de poliție rutieră din Năvodari a fost sesizat de o femeie care își găsise mașina tamponată, notează spynews.ro.

Deși l-a identificat pe autor - Neculai Mitrea - și a constatat că acesta nu avea permis de conducere, polițistul l-a ajutat să împiedice tragerea la răspundere penală pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul fără permis.

De asemenea, agentul nu a înregistrat în evidențele Poliției Orașului Năvodari sesizarea despre accidentul rutier și a întârziat soluționarea dosarului administrativ, deși i-a eliberat persoanei vătămate autorizația pentru repararea autoturismului avariat.

„Inculpatul nu s-a sesizat din oficiu cu privire la infracțiunea constatată, ba, dimpotrivă, l-a sfătuit pe făptuitorul identificat să găsească o altă persoană care deține permis de conducere și care să declare în mod neadevărat că ea a condus autoturismul implicat în tamponare", a transmis Parchetul.