De ce s-a sinucis elevul de la școala de muzică din Constanța? Avertismentele psihologilor

Cristi avea 19 ani și urma cursurile liceului de muzică, fiind unul dintre cei mai talentați elevi. Acesta studia fagotul, era ambițos și disciplinat. Dorea să cânte în fanfara militară și se prebătea penru examenele de Bacalaureat. În ultimele săpămâni, profesorii au observat anumite schimbări la acesta. Băiaul era absent și distant, potrivit observatornews.ro.

Schimbări în atitudinea adolescentului

"Am observat dezinteresul lui pentru activităţile în care, de obicei, era foarte implicat. Și, în al doilea rând, le trimisese colegelor conturile lui, cu parolele. Doamna dirigintă s-a panicat foarte tare şi a chemat-o pe mamă la şcoală", a explicat Anca Dragomir, directoarea Liceului de Arte "Regina Maria" din Constanţa.

Adolescentul a așteptat circa o oră în mașină, în timp ce mama sa a avut o discuție cu diriginta. Femeia Femeia i-ar fi dat de înţeles profesoarei că fiul ei urmează un tratament dar nu sunt motive de îngrijorare. Tânărul a plecat apoi de acasă, în jurul orei 19.00, iar două ore mai târziu băiatul a fost găsit de polițiști mort pe calea ferată, în zona Medeea, după ce părinții l-au dat diispărut.

"În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că persoana decedată este aceeași cu persoana care a plecat voluntar de la domiciliu", a transmis Andreea Ambroze, purtătorul de cuvânt al IPJ Constanţa.

Probleme cu tatăl din cauza orientării sexuale

Prietenii băiatului spun că acesta ar fi avut probleme cu tatăl său. Bărbatul ar fi fost extrem de agresiv cu adolescentul din cauza orientării sale sexuale.

Joi, orchestra liceului avea programat un concert. Colegii au urcat pe scenă şi să cânte pentru el.

"l-am dojenit pentru că nu l-am văzut la orchestră, el fiind fagotistul principal. Mi-a spus să stau liniştită că se descurcă colegele lui foarte bine. La un moment dat mi-a spus, doamna, dar ştiţi că eu vă iubesc. Nu m-am gândit că se va ajunge aici", a mai spus directoarea liceului.

Avertismentele psihologilor

Psihologii avertizează că mulţi adolescenţi îşi ascund traumele în spatele aparenţelor.

"Suicidul la adolescenţi, de cele mai multe ori nu are o singură cauză. Vorbim de tineri vulnerabili, la o vârstă vulnerabilă, în care au nevoie să ştie că cineva este aproape, îi ascultă şi îi înţelege", a explicat psihologul Elena Stambuli.

"Unii profesori sunt ancoraţi în trecut, că nu trebuie să ne ascundem de acest adevăr. Ar trebui să fie mai deschişi, să încerce să se apropie de noi, elevii", spune un coleg al lui Cristi.

"Am avut parte de părinţi foarte stricţi. Am încercat să le explic, dacă voi îmi spuneţi nu, nu, nu, eu o să găsesc o modalitate să fac ce vreau, dar voi să nu aflaţi. Asta face doar să mă îndepărtez de voi şi să vă ascund lucrurile mult mai bine. Mama a înţeles foarte bine treaba asta", a mărturisit o tânără.

România are o rată de suicid peste media europeană. Psihologii spun că vârsta cea mai vulnerabilă este până în 15 ani, atunci când copiii suferă în tăcere, fără ca cei din jur să realizeze ce se întâmplă cu ei.