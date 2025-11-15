x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Accident grav în Timiș: O femeie de 73 de ani a murit după ce ambulanța privată în care se afla a fost lovită de un autoturism

Accident grav în Timiș: O femeie de 73 de ani a murit după ce ambulanța privată în care se afla a fost lovită de un autoturism

de Redacția Jurnalul    |    15 Noi 2025   •   19:12
Accident grav în Timiș: O femeie de 73 de ani a murit după ce ambulanța privată în care se afla a fost lovită de un autoturism
Sursa foto: Ilustrație arhivă

O femeie de 73 de ani a murit după ce ambulanța privată în care se afla a fost lovită, sâmbătă, de un autoturism pe DN6, la ieșirea din localitatea Remetea Mare. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.

„Din nefericire, femeia de 73 de ani a decedat la spital. Polițiștii au extins cercetările și cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă”, a anunțat sâmbătă seara IPJ Timiș.

IPJ Timiș anunța sâmbătă că mașina care s-a izbit de ambulanța privată era condusă de un bărbat de 58 de ani.

„Un bărbat de 58 de ani a condus un autoturism pe DN6 din spre Remetea Mare către Izvin, iar la ieșire din localitatea Remetea Mare, a lovit ambulanța privată, care circula regulamentar pe sensul opus de mers, condusă de un bărbat de 64 de ani. În urma impactului, șoferul de 58 de ani și cei doi pacienți din ambulanță au fost răniți și transportați la spital. Este vorba de o femeie de 73 de ani și de un bărbat de 77 de ani”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

Inițial, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: deces accident ambulanta
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri