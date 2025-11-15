Accident grav în Timiș: O femeie de 73 de ani a murit după ce ambulanța privată în care se afla a fost lovită de un autoturism

„Din nefericire, femeia de 73 de ani a decedat la spital. Polițiștii au extins cercetările și cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă”, a anunțat sâmbătă seara IPJ Timiș.

IPJ Timiș anunța sâmbătă că mașina care s-a izbit de ambulanța privată era condusă de un bărbat de 58 de ani.

„Un bărbat de 58 de ani a condus un autoturism pe DN6 din spre Remetea Mare către Izvin, iar la ieșire din localitatea Remetea Mare, a lovit ambulanța privată, care circula regulamentar pe sensul opus de mers, condusă de un bărbat de 64 de ani. În urma impactului, șoferul de 58 de ani și cei doi pacienți din ambulanță au fost răniți și transportați la spital. Este vorba de o femeie de 73 de ani și de un bărbat de 77 de ani”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

Inițial, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

