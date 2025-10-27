Directoarea DSP Brașov, sub control judiciar. Ea anunța spitalele când urmau să fie controlate

În schimb, ar fi beneficiat de servicii medicale gratuite și programări rapide pentru persoane apropiate.

Conform ordonanței procurorilor DNA, la 25 martie 2025 și 4 octombrie 2025, femeia ar fi divulgat către reprezentanți ai Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov faptul că DSP urmează să efectueze controale la nivelul unității medicale, dând indicații pentru pregătirea corespunzătoare și încălcând astfel caracterul confidențial al inspecției.

În acest context, femeia ar fi beneficiat din partea angajaților spitalului de facilitarea și urgentarea internării/externării unor persoane apropiate, de realizarea unor investigații medicale și analize medicale gratuite, precum și de programarea mai rapidă a acestora.

La 6 octombrie 2025, Blănaru Ancuța-Ofelia ar fi divulgat către un reprezentant al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov faptul că DSP urmează să facă o inspecție sanitară la unitatea medicală în ziua următoare, pentru ca aceasta să se pregătească corespunzător.

Femeia este acuzată de comiterea a trei infracțiuni de folosire de informații ce nu sunt destinate publicității în scopul obținerii de foloase necuvenite.

Pe durata controlului judiciar, Blănaru Ancuța-Ofelia trebuie să respecte o serie de obligații, printre care: să se prezinte la chemarea organului de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor DNA, să nu comunice cu persoanele menționate în ordonanță și să nu exercite funcția de director executiv al DSP Brașov sau vreo altă activitate în cadrul instituției.

În caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu arestul la domiciliu sau cu arestarea preventivă.

(sursa: Mediafax)