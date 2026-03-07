Două femei au căzut dintr-un autobuz de transport în comun din Sibiu

Polițiștii rutieri din Sibiu au intervenit la un accident de circulație, produs pe strada Siretului din municipiu.

Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat că, în timp ce conducea un autobuz pe strada Siretului către Calea Dumbrăvii, șoferul, un bărbat de 53 din Sibiu, a oprit într-o stație de autobuz, iar la momentul punerii în mișcare de pe loc, ușile vehiculului nu ar fi fost asigurate corespunzător, iar două pasagere, ambele în vârstă de 72 de ani, s-au dezechilibrat și au căzut pe partea carosabilă.

În urma evenimentului, cele două femei au fost rănite, fiind transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Una dintre victime a suferit o fractură la mână, iar cealaltă s-a lovit la cap.

Polițiștii fac cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale.

(sursa: Mediafax)